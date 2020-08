Ya es conocida la mala relación entre Melania e Ivanka Trump y no hacen nada por ocultarla.

Desde hace tiempo que esta situación no tiene arreglo y cuando coinciden en algún evento la expectación crece por momentos, reportó La Opinión.

Así las cosas, este mismo jueves volvieron a coincidir en un acto público y la noticia saltó por los aires para terminar haciéndose viral en las redes.

Ocurrió en la Convención Nacional Republicana que ofreció el presidente Donald Trump y en la que estuvieron presentes su mujer e hija. Ivanka interviene ante los asistentes al acto y cuando termina y se voltea para volver a su sitio inicial, Melania Trump le dedica una amplia sonrisa.

This had me howling. Watch Melania praise Ivanka for her speech – and then Ivanka walks off… pic.twitter.com/kJwdYYNUC2

Sin embargo, cuando la empresaria ya ha pasado, la expresión de amabilidad de la primera dama desaparece y su rostro cambia radicalmente a una actitud totalmente de rechazo hacia Ivanka.

Una situación que se ha hecho viral y no ha pasado desapercibida para muchos usuarios de Twitter, donde ha sido muy comentada la mala relación que existe desde hace tiempo entre Melania Trump y la hija de presidente de los Estados Unidos.

When you hate someone as much as Melania hates Ivanka, it’s hard to hide it. She did her best. #republicannationalconvention pic.twitter.com/BnzZMG8ltJ

— Luke Adams 🎤 (@luketadams) August 28, 2020