Un número de teléfono destinado a denunciar las malas condiciones en centros de detención para inmigrantes se encuentra totalmente operativo, por iniciativa de Freedom for Immigrants.

El servicio consiste en una línea gratuita para reclusos que fue posible gracias a un nuevo acuerdo conseguido entre el gobierno de Estados Unidos y la organización Freedom for Immigrants.

Por medio de esta línea telefónica gratuita se le permite a los inmigrantes llamar para denunciar maltrato o condiciones inhumanas desde el interior de un centro de detención.

Lanzada en 2013, la National Immigration Detention Hotline está disponible desde los teléfonos públicos colocados en prisiones o centros de detención de inmigrantes de Estados Unidos, para llamar sin costo y solicitar asistencia. Solo tienen que marcar 9233. Familiares de los inmigrantes detenidos pueden comunicarse con la línea de emergencia llamando al 209-757-3733.

El número de teléfono había sido cancelado por el gobierno del presidente Donald Trump tras conocerse su existencia en la serie de televisión “Orange Is the New Black”.

El año pasado, un juez ordenó que se restaurara y emitió un interdicto preliminar en el caso.

El nuevo acuerdo con el gobierno de Joe Biden es por cinco años.

La línea está disponible de lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m., hora del centro de Estados Unidos.

Marcar 9233 (desde adentro de la cárcel)

Marcar 209-757-3733 (desde afuera de la cárcel)