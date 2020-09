“Si las cosas se dan” se titula el nuevo sencillo musical del actor y cantante argentino Lionel Ferro, bajo el sello discográfico “Codiscos”.

Este lanzamiento llega después de la gran acogida que obtuvo Sirena canción que se posicionó en la radio y publico de Argentina y Uruguay.

Esta canción nace en una situación en la que todos los seres humanos alrededor del mundo estamos viviendo, “la pandemia”, es una propuesta POP romántico, en la que su principal protagonista es la guitarra y una historia que muchos han experimentado.

“Con Si las cosas se dan quiero enviar un mensaje de que en cualquier momento nos podemos enamorar que el amor no tiene fecha, lugar ni mucho menos condición, cuando llega cuando lo sentís debes vivirlo sin prejuicio, sin pensar si es pronto o no, a veces por miedo a cualquier respuesta no expresamos eso que sentimos, y en medio de esta pandemia algo que nos deja como enseñanzas es que solo tenemos lo que vivimos, esos momentos siempre van a estar con nosotros.

La composición la realicé en compañía de mi equipo de creación a distancia, (Nicolás Valencia, David Bass, Federico Solte) ellos en Colombia y yo desde Buenos Aires, creo que es la canción en la que más me he involucrado es esa parte, siento una conexión muy especial y quiero que cada persona que la escuche sienta eso, expresa Lionel”.

Lionel cuenta con una comunidad digital que supera los 13 millones, además de su participación en la serie juvenil Soy Luna y actualmente convocado al reallity argentino “Bailando”.

