Los Marlins de Miami crean fondo para ayudar a alimentar a las familias del sur de Florida

Los Marlins de Miami se han asociado con organizaciones locales sin fines de lucro para ayudar a alimentar a las familias del sur de Florida.

Bajo el nombre de Home Plate Meals Relief Fund, la fundación de los Marlins de Miami arrancó esta causa. La cual ha empezado con una inversión inicial de 150.000 dólares, según reportes en su web oficial, en la que informaron que uno de sus socios, Florida Blue, también se hizo parte de esta iniciativa.

«Hoy, la comunidad del béisbol está celebrando a Jackie Robinson, y es un día importante (…) Se preocupaba por la ciudadanía, y eso es lo que le estamos mostrando a la comunidad: que nos preocupamos por ellos y que estamos haciendo nuestra parte a través del Fondo de Ayuda de Home Plate», dijo el Director Ejecutivo de la Fundación Miami Marlins, Rocky Egusquiza.

“Con esta situación que se desarrolla rápidamente, nos hemos dedicado a servir a nuestra comunidad durante estos tiempos sin precedentes. Queríamos dar un apoyo directo a nuestra comunidad para brindar la nutrición adecuada a los hogares del Sur de la Florida”, comentó el jefe ejecutivo y dueño de los Marlins, Derek Jeter,

El equipo trabajó con el Knowledge is Power Program Sunrise Academy para proporcionar comida a domicilio a 30 familias en el vecindario de Liberty City. A medida que continúe la necesidad de más comidas, la distribución de alimentos estará abierta todos los miércoles a partir de las 10 a.m. al otro lado de la calle de Miami Edison Senior High School.

The Miami Marlins Foundation thanks our @Marlins partners @FLBlue for joining our efforts to make a #MarlinsImpact, with our Home Plate Meals Relief Fund.

Together we will address urgent food insecurity issues due to COVID-19.

We are #TogetherForFlorida. pic.twitter.com/1sHZxeuLZg

— Marlins Impact (@MarlinsImpact) April 2, 2020