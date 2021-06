Los Miami Dolphins no quieren perder tiempo, y por eso ya llegaron a un pacto, con el apoyador Jaelan Phillips.

Phillips fue la primera selección del Draft del 2021, para el conjunto cetáceo y creen que será una buena adición para la temporada, que comenzará el 9 de septiembre.

“Los Miami Dolphins anunciamos la contratación del apoyador Jaelan Phillips”, expresó el equipo en un comunicado.

El joven de 22 años de edad, Jaelan Phillips inició 10 juegos para la Universidad de Miami en la temporada 2021, con un total de 45 tacleadas (21 en solitario), ocho capturas, una intercepción y cuatro pases defendidos.

Además, obtuvo los honores de primer equipo All-American y segundo equipo All-ACC como junior en 2020.

Antes de ser transferido a Miami el joven nacido en California estuvo dos temporadas (2017-18) en UCLA.

NEW: The idea of Jaelan Phillips signing an NFL contract as a first-round pick was ridiculous just three years ago, so the #MiamiDolphins edge defender reflected on his journey after he did just that.https://t.co/GcHoEUYFzr

— Alain Poupart (@PoupartNFL) June 10, 2021