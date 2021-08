“Paren con el fetiche de la mascarilla”: Marco Rubio dice que lo único que detendrá las hospitalizaciones son las vacunas.

Marco Rubio, el senador cubanoamericano de Florida, dijo en su cuenta de Twitter que solo las vacunas, y no las mascarillas, ayudarán a acabar con el resurgimiento de las hospitalizaciones. Según el senador, si a la gente se le explica que las vacunas son efectivas, se pondrán su dosis.

El senador por la Florida, publicó un video en su cuenta de Twitter en el que critica a los CDC, según el senador, por concentrarse en las mascarillas en lugar de la vacunación.

“Paren con el fetiche de las mascarillas. Si quiere usar una mascarilla como cortesía a los que están a su alrededor o porque no quiere enfermarse ni un poquito, úsela. Si quiere que sus hijos lleven mascarilla a la escuela, es su derecho. Pero no vamos a salir de esto con mascarillas”, dice Rubio en el tuit que acompaña al video.

En el video, Rubio dice que la gran mayoría de las personas que están acabando en el hospital no están vacunadas, y que la mayoría de las personas vacunadas no están terminando en el hospital, lo que muestra, según el sentido común, dice Rubio, que si una persona está vacunada lo más seguro es que no contraiga el covid-19, y si no está vacunada lo más seguro es que se contagie, y pueda terminar mal.

“Entonces usted presenta esa información a las personas como adultos y permite que tomen la mejor decisión para ellos y sus familias en un país libre, y saben que, la gente está tomando la decisión y los índices de vacunación están subiendo”, agregó Rubio, aunque el senador no presenta en el video alguna estadística sobre esta afirmación.

#4Ago En Florida, autoridades condales y estatales se pronunciaron este miércoles sobre el incremento de casos y el riesgo que la variante delta sigue generando en la comunidad estadounidense. Reporte @EVillalobosTV #TVV #TVVNoticias pic.twitter.com/LS0lqa6mJe — TVV Noticias (@TVVnoticias) August 5, 2021

Crítica a los CDC

Después, Marco Rubio critica al CDC y a otras personas por discutir por quién y dónde llevará mascarillas, en lugar de concentrarse solo en la vacunación.

“La implementación de mascarilla obligatoria no resolverá el aumento en hospitalizaciones, y la división que crean solo distrae de enfocarse en lo único que lo hará, ¡la vacunación!”, escribe Rubio.

Los CDC señalaron hace pocos días que debido a la variante delta, las personas vacunadas deben llevar mascarillas, porque a pesar de que no se enfermen de forma grave, sí pueden contagiarse de coronavirus y transmitirlo.

En Florida, autoridades condales y estatales se pronunciaron este miércoles sobre el incremento de casos y el riesgo que la variante delta sigue generando en la comunidad estadounidense.