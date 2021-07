El senador Marco Rubio respondió al mensaje a la organización Black Lives Matter, quien culpó a Estados Unidos de estar involucrados en las protestas que se desarrolla en Cuba.

El congresista por el estado de Florida y de origen cubano, les ofreció a los activistas de dicho movimiento un boleto para ir a la isla para que vean la situación que están pasando sus habitantes.

“Mi oficina está lista para ayudar a los líderes de la organización Black Lives Matter a emigrar a #Cuba “, tuiteó el jueves el republicano de Florida.

My office stands ready to help the leaders of the Black Lives Matter organization emigrate to #Cuba

— Marco Rubio (@marcorubio) July 15, 2021