Los Marlins de Miami cayeron tres carreras por una ante los Nacionales y fueran barridos en Washington.

Trevor Rogers se dio cuenta del error que cometió tan pronto como la pelota chocó con el bate de Ryan Zimmerman en la tercera entrada, reportó MLB.

Trato de tirar una recta alta y adentro a 96.7 millas por hora, una de sus principales armas, pero la bola se quedó en el centro del home y Zimmerman no la perdonó.

The 1st @MLB Draft pick in #Nats history is still out here crushing 430-foot dingers.

(Ryan Zimmerman is hitting .333 on the season.)#RYANAISSANCE // #NATITUDE pic.twitter.com/admtbkev9p

— Washington Nationals (@Nationals) May 2, 2021