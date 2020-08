Matthew Perry, conocido mundialmente por interpretar a Chandler en la serie Friends, decidió poner en venta su casa de playa en Malibú, Estados Unidos, según difundió elnacional

Según Variety, la exclusiva propiedad que Matthew Perry compró en 2011 está valorada en 14.95 millones de dólares.

Se pudo conocer que la casa de dos pisos tiene una playa privada y cuenta con una increíble vista al mar. La propiedad tiene cuatro dormitorios y tres baños. Cuenta con una sala de proyección profesional con capacidad de entre ocho y diez personas, ventanas del piso al techo que brindan una vista impresionante del océano, una escalera flotante que conecta los dos pisos, una sala de estar que es lo suficientemente grande para una mesa de ping pong y una cocina con electrodomésticos de alta gama.

Aparte de esto, la suite principal abarca todo el ancho de la casa y cada piso incluye balcones privados.

A comienzos de julio circularon fotos del actor en donde se lo notaba muy desmejorado físicamente y eso trajo preocupación entre sus fanáticos. Desde hace años Matthew Perry lucha contra la depresión y esto provocó que cayera en adicciones que deterioraron mucho su salud.

Matthew Langford Perry (nacido el 19 de agosto de 1969) es un actor, comediante, productor ejecutivo, guionista y dramaturgo estadounidense-canadiense que obtuvo reconocimiento mundial por su papel de Chandler Bing en la comedia televisiva Friends de la NBC, que se emitió de 1994 a 2004. Debido a la gran popularidad de la comedia, Perry y el resto del grupo de seis miembros del elenco principal ganaban un millón de dólares cada uno por episodio en 2002. 3] Además de protagonizar la efímera serie de televisión Studio 60 en Sunset Strip, Perry ha aparecido en varias películas, incluyendo Fools Rush In (1997), Almost Heroes (1998), The Whole Nine Yards (2000), y 17 Again (2009). 4] En 2010, amplió su currículum para incluir tanto videojuegos como trabajos de voz en off cuando hizo la voz de Benny en el videojuego Fallout: New Vegas.

Perry fue el co-creador, co-escritor, productor ejecutivo y estrella de la comedia de la ABC Mr. Sunshine, que se emitió de febrero a abril de 2011[6]. En agosto de 2012, Perry comenzó a protagonizar el papel de Ryan King, un comentarista deportivo, en la comedia de la NBC Go On. La serie fue cancelada el 10 de mayo de 2013. Perry co-desarrolló y protagonizó la comedia de CBS The Odd Couple que retrató a Oscar Madison de 2015 a 2017.

