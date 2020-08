Los videos en las redes sociales mostraron los vientos de Laura golpeando un edificio alto en Lake Charles, rompiendo ventanas mientras los vidrios y los escombros volaban al suelo.

“Todavía hay algunas personas en la ciudad y la gente está llamando pero no hay forma de llegar a ellos”, dijo Tony Guillory, presidente del jurado de policía de la parroquia de Calcasieu, el jueves por la mañana temprano por teléfono mientras se agachaba. en un edificio del gobierno de Lake Charles que estaba temblando por la tormenta.

EXTREME winds in the eyewall of #Laura here in Lake Charles WELL in excess of 100 mph. #lawx pic.twitter.com/og06tSSje9 — Cory Smith (@wxcory) August 27, 2020

Guillory dijo que espera que las personas varadas puedan ser rescatadas más tarde el jueves, pero teme que las carreteras bloqueadas, las líneas eléctricas caídas y las inundaciones se interpongan en el camino. Los funcionarios dijeron que las misiones de búsqueda y las evaluaciones de daños comenzarían cuando las condiciones lo permitieran.

Con más de 290,000 hogares y negocios sin electricidad en los dos estados, los rayos casi constantes proporcionaron la única luz para algunos.

El Centro Nacional de Huracanes dijo que Laura se intensificó rápidamente antes de aterrizar en tierra con vientos sostenidos de 150 mph (241 kph) a la 1 am CDT como un huracán de categoría 4 cerca de Cameron, una comunidad de 400 personas a unas 30 millas (48 kilómetros) al este de Texas. frontera.

“Las marejadas ciclónicas insuperables con olas grandes y destructivas causarán daños catastróficos”, advirtieron los meteorólogos. Dijeron que la marejada ciclónica podría alcanzar los 15-20 pies en Port Arthur, Texas, y un tramo de Luisiana, incluido Lake Charles.

“Esta marejada podría penetrar hasta 40 millas tierra adentro desde la línea costera inmediata, y las aguas de la inundación no retrocederán por completo durante varios días”, dijo el centro de huracanes.

Horas después de tocar tierra, Laura se degradó a categoría 3, con vientos máximos sostenidos de 120 mph (195 kph). Su centro pasaba por el lago Charles, moviéndose hacia el norte a unas 15 mph (24 kph), pero con vientos dañinos que se extendían sobre gran parte de Louisiana y partes del este de Texas.

Y según la última actualización del Centro Nacional de Huracanes,a medida que Laura continúa avanzando tierra adentro, la tendencia al debilitamiento ha continuado. Los vientos ahora son de 110 mph (175 km/h), lo que convierte a Laura en un huracán de categoría 2.

Breaking news major damage in Downtown Lake Charles many skyscrapers have blown out winds.

Some of the building may be total losses.

Many roof off massive flying debris. @NWSLakeCharles #lawx #HurricaneLaura pic.twitter.com/s9EgeDtz43 — Jeff Piotrowski (@Jeff_Piotrowski) August 27, 2020

.@LelandVittert reports on Hurricane Laura from Lake Charles, Louisiana. pic.twitter.com/ErkLHkMfBx — Fox & Friends First (@FoxFriendsFirst) August 27, 2020