La liga y el sindicato acordaron reprogramar los juegos, pero no hay información sobre lo que seguirá. Un jugador aseguró que “la temporada está en peligro” ya que la NBA y los jugadores se reunirán más tarde para decidir el destino de la temporada, señaló ESPN.

Este hecho ocurre en medio de protestas por el caso de Jacob Blake, un hombre baleado varias veces por la policía en Kenosha, Wisconsin.

Tres partidos de los Playoffs de la NBA de 2020 se han pospuesto temporalmente este miércoles debido a los boicots en toda la liga.

Los Milwaukee Bucks decidieron el miércoles no ir a la cancha para el Juego 5 de su serie de primera ronda contra Orlando Magic en protesta. Desde entonces, más equipos y jugadores han decidido protestar también, deteniendo así los playoffs.

De igual forma, se postergaron los partidos de los Rockets de Houston tienen un juego frente al Thunder del Oklahoma City, al igual que los Lakers de Los Ángeles ante los Trail Blazers de Portland.

Ha habido un gran apoyo de la comunidad detrás de las protestas que han provocado el final de la postemporada. La cuenta de Twitter de los Boston Celtics tuiteó una forma en que todos pueden ayudar a la familia de Jacob Blake.

Emotions are raw, players were already worn out of bubble environment prior to the Jacob Blake shooting and sources say discussions within teams are ongoing about postponing tomorrow's three games too — and beyond. "The season is in jeopardy," one vet player here tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 26, 2020

NBA players have called for a meeting tonight in Orlando to determine next steps, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 26, 2020

FUCK THIS MAN!!!! WE DEMAND CHANGE. SICK OF IT — LeBron James (@KingJames) August 26, 2020

"It is a great challenge to have an appreciation and a desire to want change. To want something different and better in Kenosha, Milwaukee and Wisconsin and then to go out and play a game." pic.twitter.com/BCmHZdFf1P — Milwaukee Bucks (@Bucks) August 26, 2020

Con información de CNN

