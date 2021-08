Este domingo se generó una polémica luego de la premiación de evento de lanzamiento de martillo, en donde la medallista estadounidense Raven Saunders estuvo involucrada.

La atleta de 25 años de edad levantó los brazos y hizo una X, luego que le entregarán la presea plateada.

La medallista dio su explicación del porque hizo ese gesto, tras ser premiada.

“El gesto es un guiño a la intersección donde se encuentran todas las personas oprimidas”, dijo Sanders.

Saunders, quien fue tres veces campeona universitaria en Ole Miss, indicó que este fue un acto por aquellas personas que no tenían las vías para expresarse y reclamar sus derechos.

“ Lo que buscaba era honrar a la personas de todo el mundo que están luchando y no tienen la plataforma para hablar por sí mismas”,

La medallista, nacida en Chaleston, Carolina del Sur, sorprendió el viernes al llegar al estadio olímpico de Tokio con el cabello teñido de púrpura y verde, hizo girar cabezas y usó una mascarilla “Joker” durante la competencia.

Este domingo apareció con un look verde y morado y su mascarilla era del icónico personaje de Marvel “Hulk”.

Saunders ha manifestado ser abiertamente gay y ha expresado su lucha contra la depresión, que en los últimos días ha estado en la palestra.

