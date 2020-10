Las redes sociales se han llenado hoy de críticas al médico Roberto Valbuena que aprovechó una publicación en sus redes sociales para recomendar la realización de duchas vaginales con Listerine para mantener una correcta higiene íntima.

Por redacción MiamiDiario

Tras ser preguntado por una seguidora “qué debe tener una mujer para que un hombre pueda realizarle sexo oral”, reportó La Vanguardia.

La polémica se hizo viral, e incluso llegó a convertirse en trending topic en Twitter.

Una recomendación que no ha dejado indiferente a nadie: “Debe oler muy limpio y perfumada”, señalaba a través de una historia en su perfil de Instagram, y añadía: “Recomendación: dúchense antes si pueden… Anécdota: Tenía una exnovia que se hacía duchas vaginales con una perita con agua y listerine al bañarse. Allí agarren consejo”.

Tras la lluvia de críticas a su comentario, el médico explicó que con su publicación solo quería fomentar la “higiene del área vaginal tanto femenina como masculina” y que solo recomendaba estar un poco más aseado en el momento de tener relaciones. “Solo es una anécdota, no estoy recomendando hacer duchas vaginales, son preguntas para divertir y puro sarcasmo”.

De hecho, son varios los profesionales sanitarios que han salido al paso de la noticia y han advertido que no recomiendan las duchas vaginales, porque reducen la acidez de la vagina y pueden dar lugar a un desequilibrio con la flora vaginal que origine infecciones por microorganismos como hongos u otras bacterias.

El uso principal de las duchas vaginales es asear la vagina femenina, llenando un irrigador con agua y vertiéndolo en el interior de la vagina (optando incluso en ocasiones por mezclar el agua con otros líquidos como perfumes, antisépticos (como Listerine) o vinagre).

Muchas mujeres optan por ‘lavar’ su vagina por diferentes razones que van desde intentar eliminar el olor vaginal, prevenir el embarazo, eliminar fluidos corporales o intentar reducir las posibilidades de contraer una infección de transmisión sexual.

Sin embargo, no es seguro. No solo la ciencia ha demostrado que la ducha vaginal no logra ninguno de estos objetivos, sino que el lavado frecuente de la vagina puede tener consecuencias peligrosas para la salud, ya que se elimina la flora vaginal, que es responsable de mantener la vagina saludable; permitiendo que las bacterias y patógenos se multipliquen.

