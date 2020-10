Blanca Vizquel, esposa del exgrandeliga venezolano Omar Vizquel, informó este martes que se encuentra en un proceso de divorcio del campocorto criollo y alude presuntos actos de violencia en el hogar.

Por redacción MiamiDiario

A través de sus redes sociales, Blanca dijo que el candidato al Salón de la Fama y actual manager de beisbol, en reiteradas ocasiones la agredía verbalmente y la usaba solo para complacer sus caprichos masculinos, reportó Septima Entrada.

“Es un proceso fuerte, donde el señor pretende que yo me calle la boca, y esa es su petición, que yo me calle la boca para no dañarle su carrera, para no dañarle su Salón de la Fama, pero él jamás pensó en mí ni en mi bienestar”, dijo la venezolana de 34 años de edad en un video directo por Instagram.

Blanca aseguró también que Vizquel la trataba como su “trofeo” y ella accedía a sus peticiones para “no pagar las consecuencias”.

“Me exigía que fuera a todos lados con él, y yo por no molestarlo y por no pagar las consecuencias tenía que acceder con una sonrisa, bien vestida, bien arreglada, maquillada, cuando lo único que quería era llorar (…) pero no era una opción para mí”, expresó.

Este es el video que subió la esposa de Omar Vizquel, Blanca, con acusaciones de supuesta violencia doméstica contra el pelotero venezolano. pic.twitter.com/3IOzVYpUTf — MLB Picks 🤑⚾️🔥 (@pickselfildeo) October 6, 2020

La dama acotó que no puede hablar más del caso por aviso de sus abogados, pero que lo hará una vez el caso trascienda los tribunales.

Este es el video que subió la esposa de Omar Vizquel, Blanca, con acusaciones de supuesta violencia doméstica contra el pelotero venezolano.

Respuesta de Vizquel

Por su parte, Vizquel publicó en su cuenta de Instagram un video en el que confirma su divorcio y pide a sus seguidores respeto a la privacidad.

“Este es un proceso difícil y complicado para ambos (…) No seré participe de una discusión en las redes sociales que no contribuya a una solución positiva ni hace honor a los buenos recuerdos de nuestros tiempos juntos”, expresó.

Omar Vizquel se pronunció, luego que su esposa Blanca se expresara en redes sobre supuesta violencia doméstica #6oct pic.twitter.com/8LyHDyjGVC — Sergio Novelli (@SergioNovelli) October 7, 2020

También puedes leer: