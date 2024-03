Senado de Florida modifica proyecto de ley sobre redes sociales a petición de DeSantis

El Senado de Florida sesionó este lunes y aprobó con 30 votos a favor y 5 en contra una modificación al proyecto de ley que pretende prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años.

El viernes pasado, el gobernador Ron DeSantis vetó la propuesta anterior, sancionada entre enero y febrero. El líder republicano consideraba importante “apoyar los derechos de los padres y mantener la capacidad de los adultos de participar en discursos anónimos”. De allí que el Senado hizo una serie de cambios al documento presentado.

“Estoy nuevamente frente a ustedes hoy con lo que creo que es un gran producto en términos de la forma en que buscamos llevar estos temas ante los tribunales”, pronunció Erin Grall, republicana por Vero Beach, patrocinadora de la ordenanza, según reseñó Tallahassee Democrat.

Titulado ahora como HB 3, el proyecto sigue teniendo opiniones contrarias no solo en el Senado sino también algunas organizaciones se han pronunciado en contra. NetChoice y la Fundación para los Derechos y la Expresión Individuales (FIRE, como es conocido) manifestaron su intención de invocar la Primera Enmienda si se llega a aprobar la ley.

NetChoice was glad to see @GovRonDeSantis veto HB 1 last week.

Now, the legislature has revamped HB 3, which is still I.D. for the internet and has constitutional problems.

We hope to work with Gov. DeSantis on constitutional solutions for Floridians: https://t.co/L7mAGmGffH pic.twitter.com/9qZWn9aucz

— NetChoice (@NetChoice) March 5, 2024