DeSantis frena ley de redes sociales para menores; busca alternativa más fuerte

El polémico proyecto de ley que prohibiría el uso de redes sociales para niños menores de 16 años sufrió un frenazo por parte del propio gobernador de Florida, Ron DeSantis. Luego de que la Cámara de Representantes aprobara el documento en enero y el Senado le diera su visto bueno en febrero, solo faltaba la firma del líder republicano como máximo jefe del estado.

Sin embargo, en días pasados DeSantis había manifestado sus dudas con respecto al texto. Aunque estaba a favor de restringir el acceso a menores de edad a estas plataformas, le preocupaba que el lenguaje de la legislación atentara contra la Primera Enmienda de la Constitución. Fue por ello que sometió el proyecto a una revisión de expertos en la materia.

Este viernes 1 de marzo era la fecha límite para que el Gobernador se pronunciara acerca de la medida. Finalmente, en horas de la tarde, abordó el tema en sus redes sociales. “He vetado la HB 1 porque la Legislatura está a punto de producir un proyecto de ley diferente y superior”, indicó en su cuenta X, antes Twitter.

“Proteger a los niños de los daños asociados con las redes sociales es importante, al igual que apoyar los derechos de los padres y mantener la capacidad de adultos a participar en discursos anónimos. Anticipo que el nuevo proyecto de ley reconocerá estas prioridades y pronto se convertirá en ley”. puntualizó.

I have vetoed HB 1 because the Legislature is about to produce a different, superior bill.

Protecting children from harms associated with social media is important, as is supporting parents’ rights and maintaining the ability of adults to engage in anonymous speech.

I…

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) March 1, 2024