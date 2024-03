Universidades públicas eliminan oficinas de diversidad por nueva ley federal

La Universidad de Florida anunció este viernes que eliminará todos los puestos de empleos en la oficina de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI, por sus siglas en inglés).

Este cambio, anunciado a través de un memorando administrativo se produce después de que la Junta de Gobernadores de Florida etiquetara los gastos relacionados con los programas DEI como prohibidos.

El memorando explicó que para cumplir con al regulación 9.016 de la Junta, la Universidad de Florida eliminó puestos de DEI, nombramientos administrativos y detuvo contratos a proveedores externos.

La Junta de Gobernadores define DEI como “cualquier programa, actividad universitaria o política que clasifique a las personas según su raza, color, sexo, origen nacional, identidad de género u orientación sexual y promueva un trato diferencial o preferencial de las personas sobre la base de tal clasificación.”

El reglamento aseguró que una universidad pública no puede gastar fondos estatales o federales. Especialmente en promover o apoyar programas en el campus que violen los Estatus de Florida.

En este sentido, destacó que la defensa de diversidad, equidad e inclusión o promover o participar en este tipo de programas es catalogado como activismo político o social.

El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, había ya firmado en mayo de 2023 un proyecto de ley que eliminaba fondos para los estudios sobre diversidad racial por “promover”, dice la normativa, “un peligroso activismo político y social”.

DeSantis es muy crítico con lo que entiende como “adoctrinamiento” en los campus universitarios. Y sostuvo que, con esos programas, se trata de conseguir “un activismo político” con fondos públicos.

DEI is toxic and has no place in our public universities.

I’m glad that Florida was the first state to eliminate DEI and I hope more states follow suit. https://t.co/oThvwowKu6

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) March 1, 2024