¿Qué pasa con el seguro de vida tras un divorcio?

El seguro de vida es un instrumento financiero para proteger a los seres queridos ante la potencial inestabilidad que provocaría el fallecimiento abrupto del proveedor de la familia. Es también un acto de amor y preocupación por los seres queridos sobrevivientes ya sean los hijos o el cónyuge.

Sin embargo, como la vida es larga y está llena de quiebres inesperados, algunas personas se preguntan. ¿Qué pasa con el seguro de vida si se acaba el amor y me tengo que divorciar del beneficiario?

La respuesta a esta interrogante dependerá de la circunstancia de cada divorcio. Por ejemplo, si a pesar de la ruptura, usted desea mantener a su ex cónyuge como beneficiario, entonces no tiene que hacer nada.

Otra cosa es que no le interese que el ex cónyuge sea el beneficiario. Aun en este caso, existen distintas posibilidades que dependen de los términos del divorcio. Si en la sentencia de divorcio el juez requiere que usted mantenga financieramente a su cónyuge, puede que deba mantenerlo dentro del seguro de vida.

Lo cierto es que existen reglas del seguro de vida que establecen que si el titular del seguro debe pagar la manutención de su ex cónyuge o el mantenimiento de sus hijos. En ese caso debe mantenerlo como beneficiario del seguro de vida.

Por otra parte, existen tipos de seguros de vida considerados activos del matrimonio -por ejemplo, el seguro de vida permanente-. Si en la sentencia del divorcio se establece que se deben repartir los activos, tal vez usted deba mantener al ex como beneficiario por algún tiempo.

En el caso de que usted no sea el soporte financiero de su ex cónyuge, puede que no exista ningún problema y lo pueda remover como beneficiario del seguro de vida.

Lo mejor es siempre, antes de tomar alguna decisión leer bien la letra del contrato y consultar a un abogado especializado.