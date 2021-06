Miami ocupa un lugar destacado en la migración relacionada con la tecnología, mientras que San Francisco es un gran perdedor

Los trabajadores calificados en tecnología se distribuyen en áreas metropolitanas de Florida, según una investigación proporcionada por LinkedIn. La investigación incluye a todos los empleados de la empresa de software y TI en sus cifras, no solo al personal técnico.

La Ciudad Mágica se ubicó detrás de dos ciudades de Texas – Austin, Texas (No. 1), Dallas-Fort Worth (No. 9) – Nashville, Tennessee (No. 2); y Charlotte, Carolina del Norte (No. 3). Jacksonville y Tampa fueron las únicas ciudades de Florida que rompieron el Top 10.

Los datos se basaron en la migración neta por cada 10,000 trabajadores existentes con al menos 2,000 flujos brutos entre mayo de 2020 y abril de 2021. El área de Miami tuvo entradas netas por 10,000 trabajadores de tecnología de 76.6. Mientras tanto, Tampa, que ocupa el puesto número 6, tuvo entradas netas por encima de 128, mientras que Jacksonville llegó a 136.

Aún así, Miami superó a rivales de Sun Belt como Orlando; Atlanta, Georgia; y Houston, Texas. También recibió más trabajadores de tecnología que varias áreas metropolitanas de California, incluidos Los Ángeles y el Área de la Bahía de San Francisco.

San Francisco quedó al final de la lista de los 35 metros analizados, con 80,44 negativos. Boston entró con 54,45 negativos y Chicago con 53,41 negativos.

Una avalancha de nuevas empresas e inversores de tecnología ha migrado al área de Miami desde el comienzo de la pandemia Covid-19, una tendencia que también está atrayendo a nuevos trabajadores tecnológicos a la región. Según otro informe de LinkedIn, había un 15% más de trabajadores de software y TI en el sur de Florida en febrero de 2021 que un año antes, una tendencia impulsada por los trabajadores más jóvenes que se alejan de los centros tecnológicos tradicionales como San Francisco, Nueva York, Seattle y Boston.