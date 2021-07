Miami, la ciudad mágica fundada por una mujer, territorio hispanohablante como ningún otro, gran urbe en EE.UU. y con una población creciente y diversa, cumple 125 años este miércoles en vías de agregar a sus múltiples facetas la de centro innovador y tecnológico.

Este icono turístico tropical, retiro dorado de jubilados, capital mundial de los cruceros y del exilio cubano, se fundó el 28 de julio de 1896 gracias a Julia DeForest Tuttle (1849-1898).

La empresaria hotelera y terrateniente le cedió al magnate ferroviario Henry M. Flagler parte de sus tierras en la zona donde el río Miami desemboca en la bahía de Vizcaya, a cambio de que extendiera la línea férrea hasta ese lugar por entonces remoto e inhóspito al que la mejor manera de llegar era por vía fluvial.

Pocas grandes ciudades en el mundo han sido fundadas por mujeres. En Estados Unidos no hay ninguna otra, pero en América Latina Santiago de Chile tiene entre sus fundadores a la española Inés Suárez.

Con motivo del 125 aniversario, el alcalde de Miami, el cubano-estadounidense Francis Suárez, ha invitado a los miamenses a celebrar la “rica historia y diversidad cultural” de su ciudad, sin olvidarse de pensar en cómo adaptarla para el futuro.

El alcalde Suárez lidera los esfuerzos por proyectar a Miami como un centro tecnológico y de innovación, algo que precisamente ha cobrado más fuerza con el traslado de empresas desde otros estados hasta el sur de Florida a raíz de la pandemia de COVID-19, por razones fiscales y la rápida reapertura de la economía.

Según datos oficiales publicados con motivo del Almuerzo de Innovación, el primer acto del programa por el 125 aniversario, las startups tecnológicas de la zona recibieron en el último año US$ 2,000 millones de financiación de empresas de capital riesgo.

Esa suma coloca a la ciudad de Miami en el puesto número ocho de la lista de ciudades estadounidenses con mayor actividad de capital riesgo.

Capital del capital para los emprendedores es un título que todavía le viene grande a esta ciudad de 142 kilómetros cuadrados de extensión que aporta 500,000 habitantes a los más de 2.7 millones que tiene el condado de Miami-Dade.

Para desarrollar un ecosistema tecnológico completo, Miami necesita desarrollar talento, mejorar la infraestructura digital y promover la creación de redes de emprendedores, según señalan sus autoridades.

Si se tiene en cuenta en lo que en solo 125 años se han convertido aquellos manglares plagados de mosquitos y castigados periódicamente por tormentas y huracanes que eran los dominios de Tuttle, la tarea no parece imposible.

El Museo de Historia de Miami, que esta semana inaugura una exposición con motivo del 125 aniversario, ha publicado en su web diversos artículos sobre cómo se creó y desarrolló la ciudad.

En uno de ellos se revela que el apodo de la “ciudad mágica” es tan viejo como Miami y se debe a un periodista al que Flagler le encargó que escribiera un artículo con cosas positivas de la naciente ciudad con vistas a promover sus desarrollos inmobiliarios.

