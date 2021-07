Por no utilizar el sari o la ropa típica de las mujeres hindú, una adolescente fue asesinada por sus familiares paternos, en la India.

Nena Paswan fue encontrada colgada en un puente de la localidad de Savreji Kharg, una aldea en el distrito de Deoria, una de las regiones más atrasadas del país asiático.

Los familiares de la adolescente estaban en contra que ella vistiera, siempre de jean y franela, en vez del tradicional atuendo.

Shakuntala Devi Paswan, madre de la menor de edad, indicó que ella constantemente era regañada por su abuelo paterno y sus tíos, por como vestía, sobre todo cuando hacía las oraciones de su religión.

También indicó que la presionaban para que abandonara la escuela y se dedicara a las labores del hogar.

La violencia contra las mujeres sobre todo al interior de los hogares de India, es un fenómeno endémico en la nación asiática, que las organizaciones de los Derechos Humanos han querido erradicar, sobre todo en este siglo XXI, donde las mujeres han luchado por su derecho de ser tratadas sin discriminación.

