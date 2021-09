Con el fin de exigir que les sean respetados sus derechos y ser incluidas en el futuro Gobierno de movimiento Talibán, decenas de mujeres afganas salieron a las calles de Kabul.

Sin embargo, la manifestación fue reprimidas por los insurgentes.

La protesta se produce a pocas horas de ser anunciados los nuevos nombramientos del gobierno Talibán que impondrá su ley en Afganistán.

Al grito de “libertad”, las mujeres se lanzaron a las calles a hacer valer sus derechos.

Las imágenes evidencian al grupo de valientes caminando y protestando en Kabul, como una muestra de que no se rinden a pesar de todas las adversidades, reportó Instagram.

Kabul right now. Brave women protesting and chanting “freedom.” pic.twitter.com/wxstxHcRHl

— Farnaz Fassihi (@farnazfassihi) September 7, 2021