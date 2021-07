Un mural titulado All Hands In For Surfside fue creado en Wynwood para recordar a la comunidad la “humanidad y la esperanza”.

Los artistas locales Kyle Holbrook y Actv8tr han sido los autores de una obra de arte en apoyo de Surfside.

Holbrook es conocido por sus murales inspiradores y creativos en el vecindario Wynwood de Miami.

El nuevo mural está ubicado en 500 NW 36 th Street en el edificio Pinnacle Housing.

Se llama “All Hands in for Surfside” y está dedicado a las víctimas y socorristas del colapso del condominio Champlain Towers South.

El mural es un recordatorio constante de la necesidad de que todos se unan para ayudar con esta tragedia y, con suerte, inspirar a otros a donar y buscar formas en las que puedan ayudar a apoyar a las familias y los esfuerzos de rescate.

“Siempre que ocurre una tragedia inesperada de esta magnitud, es necesario que la gente se una. El mural que Kyle ha creado ilustra “todas las manos juntas” para Surfside y está destinado a servir a la comunidad como un recordatorio de la humanidad y la esperanza.

Al dedicar este arte a la comunidad de Surfside y a los socorristas, queremos que sepan que el resto de Miami está con ellos y se presentará por ellos. Nuestros vecinos necesitan nuestro apoyo y es algo pequeño que podemos hacer para ayudar a mantener #SurfsideStrong, y esperamos de alguna manera que este mural pueda ayudar a la comunidad a comenzar a sanar ”, dijo Louis Wolfson III, cofundador de Pinnacle y fundador de Programa Arte en lugares públicos de Pinnacle.

Holbrook ha pintado otros murales populares en Wynwood, incluida uno de las estrellas de Miami Heat con máscaras como una forma de inspirar a otros a hacer lo mismo durante la pandemia.

También creó una pieza de 1,200 pies de largo llamada The Overtown Hope Mural que celebra a la comunidad negra, otra que celebra el movimiento Black Lives Matter y otra que rinde homenaje al difunto Kobe Bryant y su hija, Gianna.