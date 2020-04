NASA revela la fecha del lanzamiento de astronautas desde suelo estadounidense

Jim Bridenstine, administrador de la NASA, reveló el viernes la fecha tentativa en que los astronautas serán lanzados desde suelo estadounidense por primera vez desde 2011, según difundió clickorlando

De acuerdo con la información suministrada, la misión se llevaría a cabo en algún momento de mayo. Se cree que podría ser el 27 de mayo.

A través de un tuit, Bridenstine dio a conocer la noticia, que incluía una recopilación de videos de astronautas que se dirigían a la nave espacial antes de los lanzamientos icónicos desde el Centro Espacial Kennedy. El metraje termina con el logotipo de Launch America y la fecha 27 de mayo de 2020.

BREAKING: On May 27, @NASA will once again launch American astronauts on American rockets from American soil! With our @SpaceX partners, @Astro_Doug and @AstroBehnken will launch to the @Space_Station on the #CrewDragon spacecraft atop a Falcon 9 rocket. Let's #LaunchAmerica 🇺🇸 pic.twitter.com/RINb3mfRWI

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) April 17, 2020