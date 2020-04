El Flamingo Park de Miami Beach está cerrado pero esta pitón de 6 pies incumplió el aislamiento (foto)

Este viernes en horas de la tarde mientras el Flamingo Park de Miami Beach está cerrado por la medida de aislamiento para evitar la propagación del coronavirus, apareció una serpiente de seis pies.

El portavoz de la policía de Miami Beach, Eddie Rodríguez, informó que la serpiente fue vista cerca de la entrada de la calle 11 del parque por un guardabosques alrededor de la 1:30 p.m

“Así es como se ve una pitón de 6 pies. Casualmente, esa es la guía recomendada de distanciamiento social. Nuestros oficiales lo atraparon en Flamingo Park hoy temprano y lo entregaron a FWC ”, publicaron los oficiales a través de la cuenta en la red social Twitter.

«Las últimas semanas han sido increíblemente estresantes para nuestros oficiales y el país en general, por lo que poder rescatar a una serpiente es un cambio bienvenido en lo que se ha convertido en nuestras actividades cotidianas», señaló Rodríguez.

El guardabosque pidió asistencia policial y los oficiales lo redondearon y lo colocaron en el contenedor de almacenamiento de un ATV. Fue llevado a la estación de policía y luego fue entregado a la Comisión de Pesca y Vida Silvestre de Florida.

CAPTURED 🐍: This is what a 6-foot python looks like. Coincidentally, that’s the recommended social distancing guideline. Our Officers trapped it in Flamingo Park earlier today and turned it over to FWC. pic.twitter.com/69sB6vehSC

— Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) April 17, 2020