Netflix ha lanzado las primeras imágenes de Elizabeth Debicki como la princesa Diana y Dominic West como el príncipe Carlos en la temporada 5 de The Crown.

La quinta temporada de The Crown ya está en pleno proceso de producción. Muy a pesar del deseo de los Windsor, Peter Morgan ya reunió a su nuevo elenco y encontró las locaciones ideales para plasmar una nueva parte de la historia de la familia real. Y, sin dudas, esta edición se convirtió en una de las más esperadas.

En la cuarta temporada, The Crown incluyó a Lady Di en su historia contando el momento exacto en el que conoce al Príncipe Carlos. Pero ahora, tras las impecables actuaciones de Emma Corrin y Josh O´Connor, la serie se encargará de contar el peor de los momentos de su matrimonio teniendo a Dominic West y Elizabeth Debicki en los respectivos papeles.

Y, más allá de que lo único que se conoce los nuevos capítulos es que podrían llegar recién en 2022 y quiénes forman parte del nuevo elenco, Netflix se encargó de hacer feliz a los fans. Para calmar la ansiedad de muchos por ver las mayores polémicas de la monarquía, hace tan solo unas horas, publicó las primeras imágenes oficiales de la serie.

Mediante la cuenta oficial de la serie en Instagram, la producción compartió el primer vistazo de los intérpretes de los Príncipes de Gales. Si bien ya se habían filtrado postales de Elizabeth Debicki filmando la quinta temporada, ahora llegó la primera instantánea oficial. “Nuestro nuevos Príncipe Carlos y Princesa Diana”, señala el posteo.

En las fotografías se los ve a los actores en una de las locaciones. Mientras Dominic West viste uno de los legendarios trajes del Príncipe Carlos y luce más avejentado, Elizabeth Debicki se encuentra recostada en un sillón muy al estilo de Lady Di. Sin dudas, se acerca la más esperada y polémica temporada de The Crown.

