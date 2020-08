La actriz australiana Elizabeth Debicki interpretará a Lady Di en las dos últimas temporadas de la serie «The Crown», sobre Isabel II de Inglaterra, según ha anunciado su plataforma, Netflix, a través de las redes sociales.

La cuarta temporada de The Crown tiene previsto su estreno a finales de este año, aún sin fecha concreta. En ella la más joven Lady Di, nacida en 1961, aparecerá por primera vez interpretada por Emma Corrin. Aunque la intención original de sus responsables era que la serie terminara con su quinta temporada, en julio se dio a conocer que habrá una sexta y última tanda de episodios. Será en la quinta y en la sexta donde Debicki se meterá en la piel de la malograda princesa.

