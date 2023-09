Ley Bentley: Conductores ebrios en Texas indemnizarán a hijos de sus víctimas

Una nueva ley entró en vigor el 1 de septiembre en Texas y ha provocado gran controversia. La razón principal es que con esta normativa se les obliga a los conductores ebrios, que ocasionen accidentes fatales, a pagar por su irresponsabilidad.

Si en el suceso generan la muerte del padre, madre o tutor de un menor de edad, tendrán que dar manutención a los hijos de las víctimas.

Se le conoce también como Ley Bentley y lleva ese nombre en honor a un niño de 13 años de edad, que quedó huérfano luego de que su padre muriera en un siniestro automovilístico causado por un piloto alcoholizado.

La ley HB-393 establece que los condenados por homicidio debido a intoxicación tendrán que pagar una indemnización hasta que los hijos de las víctimas cumplan 18 años. El subsidio abarcaría también hasta su graduación de la preparatoria, cualquiera de las dos circunstancias que ocurra primero .

El gobernador de Texas, Greg Abbott, expresó sentirse complacido de implementar esta medida en el estado: “Cualquier fallecimiento de un padre es trágico. Pero una muerte a manos de un conductor ebrio es especialmente atroz”, escribió el gobernador republicano en X (anteriormente Twitter).

Any time a parent passes is tragic, but a death at the hands of a drunk driver is especially heinous.

I was proud to sign HB 393 into law this year to require offenders to pay child support for the children of their victims.pic.twitter.com/zpNJtRj50h

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) July 25, 2023