No puede dejar de vivir la experiencia NFL100 junto a un campeón del Súper Bowl en Walt Disney World

Disney MVP Experience, el noveno concurso dentro de la serie de experiencias únicas #NFL100 Experiences of a Lifetime, le permitirá a un aficionado y a tres de sus invitados participar en el desfile Super Bowl Celebration Parade. Se trata del “lugar más mágico en el mundo” donde tendrán la oportunidad de crear memorias para toda una vida.

Los detalles del concurso los podrá encontrar en NFL.com/100/contests.

Es de hacer notar que por más de 30 años, los campeones del Super Bowl han celebrado su triunfo en el Super Bowl con un desfile en los parques de diversión Disney después de ganar el Clásico. Esta tradición única culmina la semana de Super Bowl e incluye miles de aficionados entusiastas, personajes favoritos de Disney, música y mucha fanfarria. En adición a recorrer la calle Main Street, U.S.A. en el desfile, el ganador recibirá la oportunidad única en la vida de alojarse en una suite del castillo de Cenicienta y conocer a un campeón del Super Bowl.

Want to win a trip to @WaltDisneyWorld and ride in the celebration parade with a Super Bowl champion? Post your best “I’m going to Disney World” and tell us why you deserve to make the trip. Tag @NFL and #NFL100Contest by Dec 31 to enter!

Full details at https://t.co/cHjheFOm6X pic.twitter.com/8U93CES53j

— NFL (@NFL) December 17, 2019