Oprah está en Florida para lanzar su gira «2020 Vision: Your life in focus»

Con el fin de lanzar su gira «2020 Vision: Your Life in Focus» con Weight Watchers, Oprah Winfrey se encuentra en el sur de Florida. La icónica anfitriona, productora, autora y filántropa se presentará el sábado en el BB&T Center en Sunrise, según difundió nbcmiami

Oprah trae una invitada especial: Lady Gaga. La reconocida presentadora dio tips sobre el autocuidado, considerado por ella como un momento tan divisivo.

En una entrevista individual con NBC 6, Oprah dijo que hay múltiples lugares donde la gente no está dividida en absoluto. Debemos estar unidos en una visión y misión que nos garantice una vida mejor.

Se trata, a juicio de Oprah, de vivir con una sensación de bienestar.

Fort Lauderdale, I’m on my way to kick off my @ww_us 2020 Vision Tour in your city! Let me know if you have any questions for @ladygaga and I might just get you an answer this Saturday. Get tickets to join the party: https://t.co/F8xR5l0b9k 💃🏾🎤#Oprahs2020VisionTour pic.twitter.com/DzNLYv1Ags

