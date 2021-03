El Golden Boy ha anunciado su regreso. El que fuera campeón mundial en seis pesos distintos, Óscar De la Hoya, anunció este viernes su regreso para el próximo 3 de julio ante un rival por definir, creando un revuelo en la comunidad del boxeo y dando continuidad a la fiebre de retornos.

De la Hoya hizo la revelación durante la conferencia para presentar la pelea de Jake Paul y Ben Askren del 17 de abril, un choque polémico entre un ex campeón de ONE -que no pelea desde que fuera derrotado por Jorge Masvidal- en las Artes Marciales Mixtas y un youtuber, reportó Telemundo51.

De l48 años, De la Hoya no sube al ring desde que Manny Pacquiao le venciera por nocaut en ocho asaltos en diciembre de 2008, dejando una marca profesional de 39-6 y 30 KO.

“El 3 de julio regreso’‘, esa fue la única frase de De la Hoya ante el asombro de los periodistas que asistían al evento, porque el que fuera rey del Pago Por Ver había jugado con la idea del retorno, pero nada se había manifestado en firme hasta este momento.

Aunque faltan muchos detalles, la pelea seria transmitida por la aplicación Triller, la misma que tuvo el combate entre Mike Tyson y Roy Jones jr.

Campeón olímpico en 1992 y luego de seis divisiones, tras su retiro De la Hoya se había ocupado de su empresa promotara que ha tenido decenas de boxeadores, entre ellos Canelo Alvarez y actualmente Ryan García, Vergil Ortiz y Jaime Munguía entre otros.

Durante sus mejores tiempos, De la Hoya era indudablemente el rey de la taquilla y protagonizó junto a Floyd Mayweather uno de los eventos más exitosos de todos los tiempos en el 2007, donde cayó por decisión dividida y demostró cuánto le quedaba en el tanque.

De la Hoya fue el estelar en 19 eventos de Pago Por Ver y generó más de 14 millones de ventas de hogares con más de $700 millones de ganancia.