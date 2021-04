Este domingo se celebró la 93.ª edición de los Premios Oscar. Las estatuillas de oro fueron repartidas en un total de 23 categorías.

La ceremonia de entrega de premios, que inicialmente debía celebrarse el 28 de febrero pero fue pospuesta debido a la pandemia de coronavirus, se realizó este año en la estación de tren Union Station de Los Ángeles en lugar del habitual Dolby Theatre.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de EE UU ha reconocido con tres premios Oscar (película, dirección y actriz protagonista) a la película Nomadland, de la directora china Chloé Zhao, protagonizada por Frances McDormand.

Zhao se convierte en la segunda mujer en lograr un Oscar a la mejor dirección; McDormand suma su tercera estatuilla como intérprete y una más como productora del filme.

Estos son los ganadores del prestigioso premio este año:

Mejor película: ‘Nomadland’

Mejor directora: Chloé Zhao, por ‘Nomadland’

Mejor actriz: Frances McDormand, por ‘Nomadland’

Mejor actor: Anthony Hopkins, por ‘El padre’

Mejor actriz de reparto: Yuh-Jung Youn, por ‘Minari’

Mejor actor de reparto: Daniel Kaluuya, por ‘Judas y el Mesías Negro’

Mejor guion original: ‘Una joven prometedora’ (‘Hermosa venganza’, en Hispanoamérica), escrito por Emerald Fennell

Mejor guion adaptado: ‘El padre’, escrito por Christopher Hampton y Florian Zeller

Mejor película internacional: ‘Otra ronda’ (Dinamarca)

Mejor documental: ‘Lo que el pulpo me enseñó’ (‘Mi maestro el pulpo’, en Hispanoamérica)

Mejor película de animación: ‘Soul’

Mejor cortometraje: ‘Two Distant Strangers’

Mejor cortometraje animado: ‘If Anything Happens I Love You’

Mejor cortometraje documental: ‘Colette’

Mejor banda sonora: ‘Soul’

Mejor canción original: ‘Fight For You’ de H.E.R., Dernst Emile II y Tiara Thomas, en ‘Judas y el Mesías Negro’

Mejor sonido: ‘Sound of Metal’, el premio fue para los sonidistas mexicanos Michelle Couttolenc, Jaime Baksht y Carlos Cortés, entre otros

Mejor montaje: ‘Sound of Metal’

Mejor fotografía: ‘Mank’

Mejor diseño de producción: ‘Mank’

Mejor diseño de vestuario: ‘La madre del blues’

Mejor maquillaje y peluquería: ‘La madre del blues’; el premio fue para el español Sergio López-Rivera y su equipo

Mejores efectos visuales: ‘Tenet’