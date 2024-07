Pasajera agresiva mordió a auxiliar de vuelo de United Airlines tras salir de Miami

Un vuelo de United Airlines que operaba la ruta de Miami a New Jersey se convirtió en el centro de atención global. ¿La razón? Una pasajera desató un altercado violento a bordo el pasado 9 de julio en medio de lo que se suponía sería un trayecto rutinario.

Contra todo pronóstico, el vuelo 762 de la aerolínea se transformó en un espectáculo perturbador y preocupante, capturado en video por un pasajero. Las imágenes que luego fueron difundidas por TMZ mostraron a una mujer enfrentándose a la tripulación y agrediendo a uno de los auxiliares.

El material circuló por redes sociales de forma masiva y se convirtió en tendencia durante varios días.

La pasajera, en un estado evidentemente agitado, comenzó a hostigar a los auxiliares de vuelo. Tal y como se aprecia en el video, en un momento incluso mordió a uno de ellos, arrancándole parte de la camisa del uniforme.

En las imágenes viralizadas no solo se aprecia el comportamiento violento de la mujer, sino la dificultad del personal de la aerolínea para controlarla.

