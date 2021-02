Una perrita se recupera del ataque de un tiburón en una playa de Miami., reportó kiro7

WTVJ informó que Ana Maña estaba en Darwin Beach, en Virginia Key, lanzando un disco Frisbee a su perra de rescate, Boobie, el lunes en la noche cuando se produjo el ataque

Y mientras nadaba hacia mí, este gigantesco escualo, que ahora sé que es un tiburón toro, la agarró”, dijo Maña a la cadena de televisión. “Pensé que iba a morir en mis brazos. El tiburón mide unos 2 metros

“Gritaba de dolor”.

Dog recovering from shark bite following surgery at SW Miami-Dade animal hospitalhttps://t.co/u9bux8UHfK

