La colaboración de Cardi B y Megan Thee Stallion tiene como invitada especial a Kylie Jenner, pero al parecer esto no fue del agrado de los fans.

La petición para eliminar a Kylie Jenner del video “WAP” de Cardi B y Megan Thee Stallion ha explotado con firmas.

Después del lanzamiento del video el 7 de agosto, la estrella de “Keeping Up With The Kardashians” comenzó a ser tendencia en twitter cuando la gente expresó su frustración por su inclusión en el video.

Most African Americans are pure racist. Imagine them writing petition for Kylie Jenner to be removed from Cardi B & Megan Megan Thee Stallion WAP video just because she is white. If the reverse was the case here they would start protest in the street that whites hate them. pic.twitter.com/3LH5BccH0B

