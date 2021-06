La policía de Miami-Dade encontró sumergido en un canal, el vehículo utilizado por tres hombres armados que mataron a dos personas e hirieron a más de 20 durante una reunión del domingo temprano en un salón de banquetes.

El Departamento de Policía de Miami-Dade dijo el lunes que recuperó el Nissan Pathfinder en el área de 154th Street y Northwest Second Avenue. Se informó que este vehículo fue robado el 15 de mayo, según las autoridades.

La camioneta fue encontrada por buzos de la policía en Key Biscayne, ubicada al este de Miami. Los residentes le dijeron a WPLG-TV que el área es un vertedero.

Horas antes, las autoridades publicaron un video de vigilancia de la camioneta, que fue robada el 15 de mayo. El breve video muestra a los hombres armados saliendo del vehículo cerca del salón de banquetes de El Mula con armas y corriendo.

Los investigadores dijeron que los hombres armados esperaron en su vehículo durante 20 a 40 minutos para que los asistentes al concierto se reunieran en el frente y fue entonces cuando los hombres armados abrieron fuego “indiscriminadamente”. Varias personas en la multitud que estaban armadas respondieron al fuego, dijeron las autoridades.

“Haremos todo, todo lo que podamos y utilizaremos todos los recursos disponibles para llevar a estas personas ante la justicia. No dejaremos piedra sin remover, no dejaremos nada para llevar a estos tiradores ante la justicia”, dijo la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava en una conferencia de prensa.

Dos hombres, ambos de 26, murieron y 21 personas resultaron heridas. El Departamento de Policía de Miami-Dade dijo que 18 víctimas, incluidas cinco mujeres, permanecen hospitalizadas. No se han hecho arrestos.

Otras tres víctimas, una mujer de 31 años y dos hombres, de 21 y 25 años, permanecen en estado crítico. Tres personas han sido dadas de alta de hospitales, incluido un joven de 17 años que recibió un disparo en la pierna.

“Sabemos que nuestro objetivo previsto probablemente estaba frente al establecimiento cuando ocurrió el tiroteo”, dijo el mayor Jorge Aguilar del Departamento de Policía de Miami-Dade.

Las autoridades ofrecen una recompensa de 130.000 dólares a quién aporte más información sobre este hecho.

And the plot thickens- #breaking @MiamiDadePD confirms this murky white vehicle submerged in a Miami canal *is the Nissan Pathfinder used in the #ElMula mass shooting. Police say the car was stolen in May 15th @NBCNews @NBCNightlyNews pic.twitter.com/gxutSN084w

— Sam Brock (@SamBrockNBC) May 31, 2021