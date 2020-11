Joe Biden ha sido anunciado como el ganador de las elecciones 2020 que lo convertirán en el presidente número 46 de los Estados Unidos de Norte América.

Miles han sido los mensajes de felicitaciones a Biden y a su compañera de fómula, Kamala Harris, por parte de distinguidas personalidades al rededor del mundo, por obtener la victoria electoral.

El portal Florida Politics realizó un trabajo especial para dejar los mensajes de los políticos que hacen vida en Florida, quienes también le enviaron sus felicitaciones al recién electo presidente.

Te dejamos con su trabajo especial:

Aquí hay una recopilación de reacciones de políticos y funcionarios electos de Florida:

Nikki Fried, comisaria de Agricultura :

“Los estadounidenses de toda nuestra nación han enviado un mensaje que no se puede ignorar: debemos reconstruir mejor. Joe Biden y Kamala Harris nos iniciarán en el camino para revertir el caos y la división que Donald Trump y sus facilitadores arrojaron en los Estados Unidos durante los últimos cuatro años. El presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris son los líderes adecuados para este cargo de ayudar a sanar nuestras divisiones y gobernar en nombre de todos los estadounidenses, no solo de aquellos que votaron por ellos.

“Esta elección no fue solo un referéndum sobre Trump, sino un momento sobre la integridad de nuestra constitución, la libertad que defendemos y el alma de nuestro país. Nuestra constitución en sí misma no puede proteger nuestras instituciones o independencia, el respeto por la libertad y la democracia en el corazón del pueblo estadounidense puede hacerlo. Ahora hemos visto ese respeto expresado en un esfuerzo por librar a nuestro país de un cáncer en la democracia y avanzar en la dirección de la unidad, la igualdad, la esperanza, la justicia y la verdad. Esta elección marca el comienzo de un nuevo día, una nueva década y una nueva era en todo Estados Unidos “.

Representante estadounidense Stephanie Murphy :

Congratulations President-Elect @JoeBiden & Vice President-Elect @KamalaHarris ! What a historic day for our country rejecting Donald Trump and electing a great man and our first woman vice president. I love this incredible country! #FlaPol pic.twitter.com/gG3qCgrTPn

El representante estadounidense Darren Soto , a través de Twitter:

Congrats to President-Elect @JoeBiden! What a tremendous victory for the future of America. Together we will end the #COVID19 pandemic, bring our economy back to prosperity and unite the country! #UnitedWeStand pic.twitter.com/sZcQQv4IXf

