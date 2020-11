Quien fuera presidente de los Estados Unidos entre los años 2008-2016, Barack Obama, hizo uso de su red social Twitter para pronunciarse por la noticia de que Joe Biden fue electo como nuevo mandatario norteamericanoo.

“Felicitaciones a mis amigos Joe Biden y Biden, nuestro próximo presidente y vicepresidente de los Estados Unidos”, junto a un comunicado un poco más extenso que dejó de imagen.

Congratulations to my friends, @JoeBiden and @KamalaHarris — our next President and Vice President of the United States. pic.twitter.com/febgqxUi1y

— Barack Obama (@BarackObama) November 7, 2020