Pompeo afirmó que EE.UU se prepara para reabrir su embajada en Caracas

A través de una una teleconferencia, Mike Pompeo, secretario de Estado, anunció que Estados Unidos está alistando sus planes para reabrir su embajada en Venezuela, según difundió voanoticias

El secretario de Estado de EEUU indicó que encargó a su equipo la semana pasada de preparar los planes para restablecer la presencia diplomática en Venezuela. Esto con el fin de asegurarse de que “cuando el día llegue” la transición en el país, los venezolanos “sepan que que los estadounidenses estamos con ellos”.

Today, @SecPompeo spoke on #Iran and the Maduro regime, #5G security, and U.S. foreign assistance in the face of the #COVID19 pandemic. pic.twitter.com/dGpENh5zVx

