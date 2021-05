Un par de fanáticos que estaban el jueves en el Yankee Stadium, tuvieron que ser desalojados debido a que colocaron una pancarta muy particular.

Los aficionados colocaron en la grada de la primera, durante el juego entre los Azulejos de Toronto y Yankees de Nueva York un cartel de tela que decía: “Trump Won Save America” (“Trump ganó y salvó América”).

La pancarta fue vista por los aficionados que abuchearon la acción echa por estos dos fanáticos.

Al ver lo que estaba ocurriendo los efectivos de seguridad del Yankee Stadium tuvieron que intervenir, para calmar la situación.

Los policías obligaron a los dos hombres a que retiraran la pancarta de la grada de manera inmediata.

Uno de los hombres al parecer tuvo un intercambio de palabras con los policía, por lo que tuvo que ser esposado para ser retirado del estado.

Two men booted from Yankee game for holding a 'Trump Won' sign#Newshttps://t.co/IROMJigIML

— TylerPost (@TylPost) May 28, 2021