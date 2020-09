El Mes de la Herencia Hispana se celebra entre los días 15 de septiembre y 15 de octubre, fechas en las que se conmemora el aniversario de la independencia de varios países de Latinoamérica. Curiosamente, la población hispana que vive en los Estados Unidos tiene una edad promedio de 27 años. Hablamos de diez años menos que el promedio edad de la población en general, unos números que, vistos en perspectiva, no dejan de ser significativos, según difundió digitaltrends

A los 27 años muchos están forjándose un futuro laboral. Algunos han terminado sus estudios universitarios, y no son pocos los que inician algún postgrado académico, todo con el objetivo de tener un futuro mejor. A los 27 años todos hemos aprendido ya muchas cosas, sí: pero aún se tiene toda la vida por delante. Por sobre todo, se tiene la juventud, la fuerza y las ganas. Ése, y no otro, es el futuro de los hispanos en los Estados Unidos.

Cada año, los Estados Unidos celebran los aportes que la comunidad latina e hispanohablante han hecho a la telaraña cultural que es hoy por hoy el país con la celebración del Mes de la Herencia Hispana.

Vale recordar que en 1968, el Congreso autorizó al presidente demócrata Lyndon B. Johnson a que proclamara la Semana Nacional de la Herencia Hispana, la cual comenzaba el 15 de septiembre –fecha en que se celebran las independencias de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua– y abarcaba el 16 y el 18 de septiembre –fechas en que México y Chile celebran también sus fiestas nacionales. La proclama del presidente instaba al pueblo de los EEUU a observar la semana con ceremonias y actividades apropiadas. Y para estimular aún más la participación, el presidente Gerald R. Ford emitió una proclama en 1974 que instaba a las escuelas y a las organizaciones de derechos humanos a participar de lleno en esa semana.

Pero una sola semana para un grupo “minoritario” tan grande no bastaba. Veinte años más tarde, el 17 de agosto de 1988, el republicano Ronald Reagan reiteró el llamado de Ford en un reconocimiento aún más amplio de los estadounidenses de origen hispano. Para ello, el Congreso aprobó la Ley 100-402, la cual amplió la celebración por un periodo de 31 días, denominándolo Mes Nacional de la Herencia Hispana y destinándolo a celebrar la historia, el idioma, el futuro y el pasado de los latinos en Estados Unidos.

Un dato a considerar es que al momento de la Proclama de Johnson, en 1968, había poco más de 9 millonesde latinos residiendo en los EEUU. Hoy ya son casi 60 millones las personas que se identifican sus raíces con Cuba, México, Puerto Rico, Centro y Sudamérica, así también como alguna otra cultura hispano-latina, independientemente de su raza.

Durante estas fechas, se celebran y conmemoran las raíces de los hispanos y se reconoce el aporte que esta población ha significado en el desarrollo de Estados Unidos. Con las actividades y eventos que se organizan para la ocasión, se ayuda a difundir la cultura hispana.

Con esta celebración se promueven los valores de la diversidad racial, étnica y cultural que conforma los Estados Unidos como país.

Escuelas, universidades, museos, empresas y organizaciones sin fines de lucro festejan a su modo este mes, en el que se llevan a cabo distintas actividades y eventos.

Estas cifras seguirán en ascenso, sobre todo si consideramos el promedio de edad sobre el cual hablamos al comienzo. La población hispana tiene aún mucho que dar. Y eso que ya ha dado bastante.

Actualmente hay más de 4 millones de empresas con dueños y fundadores hispanos a lo largo y ancho de EEUU, que contribuyen con más de $700 mil millones a la economía federal. En las próximas décadas, los hispanos representarán una proporción aún mayor: se estima que la población hispana en Estados Unidos alcanzará 128.8 millones de personas para el año 2060, lo que constituirá aproximadamente el 31% de la población estadounidense. Constituirán –como ahora– una significativa proporción de la fuerza laboral, lo cual se sumará al creciente impacto de los hispanos en todos los ámbitos de la vida en los Estados Unidos, tanto laborales, artísticos, culturales y, por supuesto, científicos y tecnológicos.

Los inmigrantes hispanos desempeñan un papel integral en diversas áreas de los Estados Unidos. Tienen todo el potencial para ser líderes en el gobierno, el derecho, los negocios, la ciencia, los deportes, el arte y muchas otras ocupaciones. No obstante, no están tan representados en c argos de poder, y esta es una lucha que todos debemos apoyar, comenzando a nivel local.

En el ámbito tecnológico, por ejemplo, hay ideas, visión y esfuerzo. La tecnología es iniciativa y superación, es observación, práctica y conocimiento. Es imaginar algo distinto de lo que ya se tiene, y es también la capacidad para llevar esa imaginación a los hechos.