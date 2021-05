Este viernes los bienes de uno de los medios más importantes de Venezuela, como lo es El Nacional fueron embargados.

La medida ante el medio de comunicación fue ejecutada por el Tribunal Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, estaba en la sede del diario.

Esta acción se ejecutó como una compensación a una demanda que impuso uno de los personeros del régimen de Nicolás Maduro, como lo es Diosdado Cabello.

Cabello había demandando al El Nacional por $13 millones , por “Daños Morales”, en el 2015 a la publicación de un trabajo realizado por el diario español ABC, en el que Leamsy Salazar, uno de sus ex escoltas, señalaba que estaba vinculado con el narcotráfico.

Las reacciones del embargo no se hicieron esperar y el primero en alzar su voz fue el Gerente General de El Nacional, Jorge Markiniotis.

“Hoy estamos viendo otro proceso ilegal, injusto, otra arremetida contra el Nacional. Casi 78 años de historias llevando información real al país”.

También lo hizo su presidente ejecutivo, Miguel Henrique Otero, quien indicó que el mundo debe saber lo que sucedió.

“Es un atropello que debemos denunciar al mundo”, señaló Otero a través del de la red social twitter.

Al conocerse la noticia, los voceros del Departamento de Estado de Estados Unidos, también reaccionaron ante la medida.

Julie Chung, subsecretaria de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, fijo posición sobre el embargo.

The raid on @NacionalWeb’s facilities is not against a building or property, but against freedom of the press. This responsibility for this violation falls directly on the regime. There cannot be free and fair elections in Venezuela without freedom of speech. https://t.co/BbFirkMR6E

— Julie Chung (@WHAAsstSecty) May 15, 2021