Durante una operación en contra de la pornografía infantil al norte de Miami, los agentes especiales del FBI Laura Schwartzenberger y Daniel Alfin perdieron la vida, reportó diariolasamericas.

Dos servicios conmemorativos se llevarán a cabo este fin de semana en el Hard Rock Stadium, al norte de Miami, con el fin de honrar la memoria de los dos agentes especiales del FBI que murieron en cumplimiento de una orden de registro en Sunrise, el pasado martes.

La ceremonia de homenaje para Laura Schwartzenberger tendrá lugar a las 2:00 pm del sábado y un evento similar está programado para el domingo a partir de las 2:00 pm con el propósito de rendir tributo a Daniel Alfin, según informaron medios de televisión locales.

Estos actos no serán abiertos al público y servirán para despedir como “héroes” a los dos agentes abatidos durante una operación en contra la pornografía infantil tras la que el sospechoso, David Lee Huber, de 55 años, se quitó la vida.

Schwartzenberger era originaria de Colorado y se unió al FBI en 2005. Su asignación inicial fue en la oficina del FBI en Albuquerque, Nuevo México, antes de ser asignada al FBI en Miami en 2010.

La agente especial vivía en Coral Springs y le sobreviven su esposo y sus dos hijos. Tenía 43 años.

Por su parte, Alfin era procedente de Nueva York, se unió al FBI en Albany en 2009 y fue asignado a la institución en Miami en 2017.

En 2018, el agente recibió un premio por su participación en una operación que puso al descubierto una red cibernética de pornografía infantil.

Alfín radicaba en Weston y le sobreviven su esposa y un hijo. Tenía 36 años.

