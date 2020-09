El Presidente Donald Trump durante su encuentro con la comunidad latina en el National Doral Trump de Miami aludió al caso venezolano, las acciones que ha emprendido para rescatar la democracia y los planes que tiene para este país luego de las elecciones.

El mandatario estadounidense se reunió con representantes del empresariado latinoamericano que reside en Miami ante los cuales ratificó su compromiso con el fortalecimiento de la democracia, y el restablecimiento en países donde los regímenes de izquierda han acabado con ella en América latina. Al tiempo que sugirió que el cambio viene para Venezuela pero será después de las elecciones

“Nosotros impusimos las sanciones más duras que alguna vez se habían aplicado hacia Venezuela y haremos tratos increíbles para todos estos países, pero tienen que esperar hasta después de las elecciones”.

Como ejemplo de que esta política de sanciones ha tenido efectos positivos sobre los regímenes autocráticos comentó que representantes de Irán y Venezuela han buscado iniciar conversaciones con su gobierno.

“Irán y Venezuela quieren hablar con nosotros, pero tienen que esperar hasta después de las elecciones. Nosotros hace un año dimos la opción de conversar pero no sucedió. Ahora será luego de la elección, pero será un trato más agresivo”, apuntó Trump.

America will NEVER be a socialist or Communist country. pic.twitter.com/njaa2sqwQH

— The White House (@WhiteHouse) September 23, 2020