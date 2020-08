La NBA fue una de las ligas que se ocuparon de los problemas de justicia social cuando se reiniciaron en la burbuja de Disney World en julio después de una pausa de un mes debido a la pandemia del coronavirus.

A raíz de las muertes de afroamericanos involucrados por la policía y los disturbios que siguieron, la NBA anunció que colocaría “Black Lives Matter” en las canchas de Orlando, Florida, y permitiría a los jugadores usar un mensaje de justicia social aprobado por la liga en la parte de atrás de sus camisetas durante los juegos, reportó Fox News.

Pero se pudo conocer que no todos los propietarios de la NBA estaban de acuerdo con poner Black Lives Matter en la cancha.

Según los informes, el comisionado Adam Silver les dijo a los propietarios que la frase de apoyo iba a los tribunales sin importar cuánto se quejaran.

“No todos los propietarios de la NBA estaban entusiasmados con tener ‘Black Lives Matter’ en la cancha”, dijo Adrian Wojnarowski, informante de ESPN NBA.

“Sé que no todos lo fueron. Algunos son extremadamente solidarios. Algunos menos. Ninguno de ellos públicamente así (para criticar). Pero sé que Adam Silver les dijo: ‘Hola chicos, esto es lo que vamos a hacer para apoyar a nuestros jugadores. Nuestra liga está compuesta mayoritariamente por jugadores afroamericanos. Esto es importante. Esta es una asociación. Necesitamos trabajar juntos para pasar esta temporada y el próximo año’.

“Tendré curiosidad por saber cómo avanza la relación y la asociación. Hasta ahora, lo que ha permitido que esto funcione, especialmente la Asociación de Jugadores y la liga, más que cualquiera de las otras (ligas deportivas), han podido realmente unirse en cosas. Me pregunto si habrá algunas divisiones entre la propiedad si esta temporada se desmorona” cerró Wojnarowski.

Luchador de MMA criticó a los jugadores de la NBA

Un luchador de MMA con gorra de MAGA critica a los jugadores de la NBA que protestan por el tiroteo policial de Jacob Blake, reportó Insider.

El domingo, agentes de policía en Kenosha, Wisconsin, dispararon al menos siete tiros contra Blake, de 21 años , que es negro, mientras estaba de espaldas a ellos, entrando en su automóvil donde estaban sentados sus tres hijos.

Los Milwaukee Bucks comenzaron una protesta contra el tiroteo el miércoles, que los vio negarse a jugar en su partido de playoffs ese día, con jugadores de otros cuatro equipos de la NBA que también tomaron medidas.

La decisión ha sido criticada por el ex retador del campeonato de peso welter de UFC Colby Covington, a quien se puede ver regularmente con un sombrero MAGA en eventos de MMA, ondeando una bandera estadounidense y hablando positivamente de Donald Trump.

Covington dijo: “¡Oh, vaya, pospusiste tus juegos! ¿Quieres demostrar que realmente te interesa el cambio?”

“Renuncie a sus trabajos multimillonarios y sus vidas blandas y privilegiadas jugando un juego de niños, acepte un recorte salarial masivo y realice el trabajo más difícil de Estados Unidos. ¡Conviértase en policías!”

Oh wow, you postponed your games?! Wanna prove you’re really about change? Quit your multi million dollar jobs and soft privileged lives playing a kids game, take a massive pay cut and perform the toughest job in America. Become cops!!!! @NBA @MLB @KingJames

— Colby Covington (@ColbyCovMMA) August 27, 2020