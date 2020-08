En Washington se vivió una una noche de disturbios entre manifestantes y policías tras la conclusión de la Convención Nacional Republicana.

Las protestas comenzaron como una “manifestación ruidosa y fiesta de baile” y parecieron intensificarse a medida que avanzaba la noche.

Surgieron vídeos en las redes sociales que parecían mostrar a la policía de la ciudad chocando con los manifestantes en las calles.

Las tensiones aumentaron en una intersección de la capital del país cuando la policía llegó en bicicleta para enfrentar a los manifestantes.

Al menos un manifestante fue visto agarrando la bicicleta de un oficial mientras otro sostenía un letrero de Black Lives Matter en la cara de un miembro de las fuerzas del orden, mientras la multitud avanzaba, según un video. Se produjo una pelea entre los manifestantes y la policía, en la que se lanzaron golpes.

También surgió un vídeo en Washington de un hombre vestido con la cara negra que parecía haber sido golpeado por un manifestante.

El manifestante violento salió corriendo y se produjo una persecución antes de que un oficial intentara colocarlo en una llave de cabeza. Una multitud descendía sobre el oficial y al menos una persona le gritaba a la policía que “se quitara de encima”.

Chaotic scene just erupted in DC after a man in blackface showed up at Black Lives Matter Plaza #DCProtests #DC pic.twitter.com/Q18TAli073

— Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) August 28, 2020