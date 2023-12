Empleada de USPS en la Pequeña Habana expulsó a cliente por hablar español

La diversidad cultural que existe en Florida es evidente en cada una de sus ciudades, incluyendo Miami. Por esta razón no deja de sorprender cuando se conoce algún caso de agresión racial o xenofobia. La ciudad no es ajena a los altercados y enfrentamientos, aunque no es común que sean de esta naturaleza y mucho menos, en una oficina del servicio postal (USPS).

Tal fue la situación protagonizada por una trabajadora de USPS, en la oficina ubicada en 425 NW 27 Ave de La Pequeña Habana. Todo ocurrió el sábado 9 de diciembre, cuando una cliente fue rechazada por hablar en español.

Otro usuario que estaba presente en el momento de los hechos, decidió defender a la víctima del ataque. Aseguró a la trabajadora que presentaría una queja formal por lo ocurrido y sacó su teléfono para comenzar a grabarla.

La mujer fue identificada como Shintell Latoya Ford de 39 años, no solo le pidió a la clienta que se retirara del lugar. Cuando vio que el otro usuario la estaba grabando, golpeó su brazo para arrebatarle el teléfono, ocasionándole una lesión.

Un acto racista que escaló a mayores proporciones

Los detalles del caso fueron revelados por Miguel Bravo, otro de los clientes en el lugar. Fue él quien dio un paso al frente cuando vio que la empleada y sus compañeros estaban haciendo comentarios despectivos contra la mujer.

“Inglés… yo no hablo español. Si tu no hablas inglés, vete de aquí”, fueron las palabras de la trabajadora. Posteriormente los otros empleados se sumaron en modo de burla haciendo comentarios sobre que no recibirían ningún servicio ese día o que ese tipo de personas deberían regresar a sus países.

Fue entonces cuando Bravo decidió comenzar a grabar y le informó a Ford que presentaría una denuncia. La empleada le respondió que no le importaba y que podía hacer lo que quisiera. Sin embargo, inmediatamente golpeó el brazo del hombre para alcanzar el teléfono y quitárselo.

Ford llevó el teléfono a la parte trasera para intentar romperlo, pero para ese entonces ya habían llamado a la policía. Finalmente la mujer entregó el aparato a uno de sus compañeros, quien se lo devolvió a Bravo.

Arresto y libertad de la empleada

Cuando la policía de Miami llegó a la oficina postal, arrestaron a Shintell Ford con cargos de “robo por arrebato repentino”. Sin embargo, al buscarla en la base de datos de reclusos del condado, no hay rastros de la mujer.

De acuerdo con el reporte de NBC, Ford salió en libertad tras pagar una fianza de 5,000 dólares. La mujer regresó a su vivienda en Miami Gardens, en donde no ha respondido a las solicitudes de la prensa.

Por su parte, USPS no ha emitido ningún comunicado al respecto y la policía de Miami señaló que probablemente no lo harán.

Miguel Bravo ahora está usando un aparato ortopédico por la lesión que le causó Ford al quitarle el teléfono.

“Venir a la oficina de correos y tener que enviar un correo y ser objeto de odio y discriminación, nadie se merece eso”, dijo para NBC.