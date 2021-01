El pasado miércoles Estados Unidos vivió uno de los capítulos más inverosímiles de su historia democrática. ¿Qué consecuencias puede tener el asalto al Capitolio para Donald Trump? reportó 20minutos

Se trataba de un formalismo que el vicepresidente Mike Pence estaba dispuesto a realizar, a pesar de los mensajes amenazantes de Trump, y que finalmente se ha producido.

Lo acontecido este miércoles no tiene precedentes de ningún tipo. Nunca antes un presidente saliente de Estados Unidos había alentado a sus seguidores a ocupar el Capitolio para evitar la aceptación oficial de un presidente entrante, elegido democráticamente. Por ello, los juristas se encuentran ahora revisando punto por punto el código penal para conocer si se ha cometido un delito.

En ese sentido, la investigadora principal de EE UU y relaciones Transatlánticas del Instituto Elcano, Carlota García Encina, explica a 20Minutos que una de las cuestiones es si lo sucedido en Washington es “el principio o el final de un proceso”, ya que a juzgar por las últimas palabras de Trump -en las que admite que Biden será presidente y habrá una “transición pacífica”– sigue con un mensaje ambiguo, “en el que manda a la gente a casa pero a la vez afirma que esto es el comienzo de una lucha para hacer América great again (grande otra vez)”.

I could not agree more with President-elect Biden’s statement to the nation.

Time to retake the Capitol, end the violence, & stop the madness.

Time to move forward in governing our nation.

Our differences are real but the love of our nation overwhelms our differences.

— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) January 6, 2021