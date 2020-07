Como el Reguetón, las películas de Star Wars o los piercings en la nariz, Nissan ha tenido un modelo que encaja en la categoría de; “o lo amas, o lo odias”.

Por Roger Rivero

Se trata del Nissan Juke, que quizás por esa dicotomía de gustos, dejo de ser comercializado al menos en Norte América, desde el 2017.

Para sustituirlo, Nissan presentó en Brasil al Kicks, un subcompacto que primero se vendió allí en el 2016, y que pronto ha llegado a México y Estados Unidos. En este último país, comercializó cerca de 60,000 unidades el pasado año.

Con precio atractivo, este es el modelo perfecto para los que decidan hacer el cambio desde un sedán subcompacto a un SUV crossover de la misma categoría. Abundante tecnología y asistencia para el conductor endulzan más la propuesta, convirtiendo al Kicks, en un digno competidor en una categoría de autos donde lo menos que parece escasear, son las opciones.

Desde afuera y por dentro

Nissan no cambia nada en el Kicks 2020 y no es de extrañar. Si me preguntaran, no tardaría en responder que me parece más apuesto que el Juke de remembranza anfibia. El Kicks tiene un estilo exterior afilado, con una rejilla vertical que apunto alto, una ventana corta en la parte trasera y no podía faltar el “techo flotante”, recurso usado y abusado por casi todos los fabricantes.

Presenta un interior bien construido, pero el uso de plásticos duros es muy abundante, evitando que se vea y se sienta a la altura de muchos de sus rivales de clase. Por suerte, el acomodo interior es espléndido, gracias a buenos asientos y un espacio de carga generoso que con 25.3 pies cúbicos, lo coloca entre los mejores de su clase. Hay buen espacio para los viajeros en el asiento posterior, reservando 33.2 pulgadas para estirar las piernas allí, sin embargo, estos asientos no pueden plegarse completamente, por lo que cargas de gran volumen serán más difícil acomodar.

Nissan podría haber aprovechado mejor los espacios para acomodar objetos pequeños o teléfonos, pero agradecemos la inclusión de un apoyabrazos en la parte derecha del asiento del conductor, conveniencia no siempre encontrada en autos de este tipo con precio similar.

Equipamiento y seguridad

Nissan ofrece una pantalla táctil de 7.0 pulgadas con su sistema de información y entretenimiento Nissan Connect. Siri Eyes-Free, soporte para teléfonos vía Bluetooth y una cámara de visión trasera vienen en todos los modelos. Puede que Nissan Connect no esté entre las interfaces de información y entretenimiento más hermosas, pero es intuitivo y fácil de aprender.

Las características estándar de asistencia al conductor en el Nissan Kicks son vastas para un automóvil que comienza por debajo de $ 20,000 dólares, e incluyen frenado automático de emergencia, monitores de punto ciego y advertencias de cambio de carril.

La alerta de tráfico cruzado trasero, sensores de estacionamiento traseros y una cámara en 360 grados de aceptable calidad, son ofrecidos de forma opcional o en los acabados más altos. Igualmente, Android Auto y Apple CarPlay aparecen en los niveles SV o SR.

En la carretera

Aunque el Kicks logran una aceleración decente y se siente animado en la conducción a baja velocidad dentro de la ciudad, su motor es de poca potencia, y lo demuestra no solo en números. Es un 4 cilindros de 1.6 litros que produce 125 caballos, que cuando necesite subir una elevación llevando pasajeros o quiera adelantar a otro auto en la autopista, lo sentirá algo forzado y quizás pueda provocar un poco de angustia.

A cambio, este Nissan le devuelve una economía de combustible encomiable, de 31 millas en la ciudad y 36 en la autopista, para un promedio de 33 millas por galón en manejo combinado, que son 7.13 litros cada 100 kilómetros.

La transmisión CVT o variable continua, hace un trabajo decoroso imitando los cambios de una transmisión regular. Para nuestra sorpresa, el Kicks solo posee tracción delantera, en un segmento donde abundan competidores con tracción total o AWD. Al parecer, mantener los costos bajos es uno de los cometidos de este auto, y un mejor sistema de tracción naturalmente elevaría su precio.

El Kicks es más ágil y festivo que los SUV de mayor tamaño, pero no es exactamente emocionante si lo llevas a una carretera sinuosa. La suspensión está más ajustada para mayor comodidad, y proporciona un paseo bien amortiguado, incluso sobre carreteras poco cuidadas. La dirección es directa y precisa, y el ruido exterior lo mantienen controlado.

Para escoger

Nissan ofrece al Kicks en tres niveles de equipamiento: S, SV y SR. El tren motriz es el mismo para todos. El precio de entrada del modelo S es de $18,870. Los SV y SR traen precios de $20,500 y $21,120 respectivamente. El paquete SR Premium cuesta $1,000 adicionales y viene con un estéreo Bose de ocho bocinas, asientos delanteros con calefacción y tapicería de cuero sintético. En nuestra opinión el acabado SV es la mejor opción, por la cantidad de prestaciones y la correlación “precio-valor” que se encuentra.

Con el SV de nivel medio obtienes Apple CarPlay y Android Auto, así como ruedas más grandes de 17 pulgadas, un grupo de indicadores mejorado de asistencia al conductor, como monitoreo de punto ciego y alerta de tráfico cruzado trasero. Nissan también atiende a compradores a los que les gusta personalizar su vehículo, y los Kicks se pueden obtener con pintura elegante de dos tonos, así como innumerables accesorios personalizados. Entre ellos, recomendamos el paquete de Electrónica Exterior, que incluye sensores de estacionamiento traseros e iluminación exterior del suelo.

Compañía no le falta en el segmento. Casi todos los fabricantes tienen un SUV crossover subcompacto, desde el Honda H-RV, Toyota C-HR, Mazda CX-3 o Ford Ecosport, hasta los más recientes Hyundai Kona y Venue, o el Kia Seltos.

Concluyendo

El 2020 Nissan Kicks, es una de las mejores propuestas del segmento cuando evaluamos su correlación valor-precio. Su costo es bajo, pero, aun así, viene dotado con una generosa lista de características que no es fácil encontrar en vehículos incluso más caros. La economía de combustible también es admirable, y una gran cantidad de espacio de carga y pasajeros mejoran el paquete. Un motor mas “picante” no le vendría mal, pero en su conjunto, podemos colocar al Kicks entre los cinco primeros, en una lista que no parece tener fin.

Más sobre autos en: Automotriz.TV

Roger Rivero es un periodista independiente, miembro de NAHJ, la Asociación nacional de periodistas Hispanos y de NWAPA, la Asociación de periodistas automovilísticos del noroeste. Los vehículos son proporcionados por los fabricantes como préstamo por una semana para fines de la reseña. De ninguna manera los fabricantes controlan el contenido de los comentarios.

