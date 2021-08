El romance entre la actriz Jennifer López (JLo) y el actor Ben Affleck sigue con la llama más encendida que nunca y así quedó demostraron en las recientes imágenes.

Ben y JLo fueron vistos en las afuera de la casa del actor, ubicada en Brentwood y ambos tuvieron la oportunidad de darse un beso apasionado.

El actor intentó agarrarla por el pantalón y ella respondió al gesto rápidamente, de una manera picara.

Recientemente el actor que interpretó a Batman, en el 2016, cumplió 49 años y lo celebró con sus hijos.

A diferencia del cumpleaños de JLo en la cual ambos se dieron una escapada hacía una paradisiaca isla, donde pasaron un fin de semana romántico.

Ambos están reviviendo ese amor que tuvieron desde el año 2002 hasta el 2004, donde anunciaron su divorcio.

Ben Affleck and Jennifer Lopez Kiss Outside His Home https://t.co/FbErq245ED

— Jennifer Lopez News (@JLoNews) August 18, 2021